Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
20. 8. 20253 minuty

Návrhy na zrušení kandidátek Stačilo! a SPD už míří k soudům. Vládní strany by to potěšilo

Mimo záznam: Přijde pětina voličů o svoje reprezentanty kvůli nepřiznaným koalicím?

František Trojan

Čtete jeden z našich pravidelných newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Píšou je pro vás Tomáš Brolík, Pavel Turek, Magdaléna Fajtová, František Trojan, Ondřej Kundra, Jiří Sobota a Silvie Lauder.

Co bylo avizováno, je teď dokonáno. Strana Volt podává návrh na zrušení kandidátních listin Stačilo! a SPD. Nedávno ohlásila, že ke kroku přistoupí ve chvíli, kdy budou v jednotlivých krajích oficiálně odsouhlasené kandidátky obou formací.

Návrh argumentuje tím, že obě uskupení kandidují jako samostatné strany, ale fakticky jde o koalice. Stačilo! sdružuje čtyři strany a další kandidáty, SPD rovněž. Jenže pro sněmovní volby funguje takzvaná uzavírací klauzule. Strany musí překročit pět procent, aby se do sněmovny dostaly. A aby ve sněmovně nebylo příliš mnoho subjektů, musí ty strany, které se spojí do předvolebních koalic, překročit vyšší hranici. Pokud kandidují dvě, je to osm procent, pro tři a více stran (což je případ obou žalovaných uskupení) pak 11 procent. 

Těmto pravidlům se ale obě partaje vyhýbají. Proti tomu stojí například koalice Spolu sdružující ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, jež společně musí jedenáctiprocentní klauzuli překonat, jinak se do sněmovny nedostanou.

Příslušné krajské soudy mají nyní 15 dní na vydání verdiktu. Jediným opravným prostředkem je stížnost u Ústavního soudu, jak uvádí Volt. Ten už před časem v nesouvisejícím nálezu mluvil o tom, že je pro malé strany (kam jistě můžeme zařadit třeba PRO Jindřicha Rajchla) legitimní přistoupit k takové praxi. To však bylo v době, kdy uzavírací klauzule byla vyšší. Dvě strany musely překročit deset procent hlasů, tři a více pak 15 procent. Minulá sněmovna to po nálezu Ústavního soudu změnila. Dnes ho tak pravděpodobně není možné brát jako relevantní kartu. 

