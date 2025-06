Efekt Trump: Udělají čeští populisté z voleb reality show, nebo se z USA poučí liberálové

Americký prezident Donald Trump svým lednovým nástupem do Bílého domu zásadně proměnil americkou i světovou politickou scénu. Jeho komentáře o tom, že by se Kanada měla stát 51. americkým státem pomohly na poslední chvíli k výhře kanadským liberálům a jeho plošná cla zasáhla i do australských voleb. Politologové Přemysl Rosůlek a Petr Jurek ze Západočeské univerzity v Plzni analyzují, zda a jak může Trumpovo chování ovlivnit české voliče a co se mohou z jeho volební taktiky čeští politici přiučit.