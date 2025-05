Poláky čekají nejtěsnější prezidentské volby od pádu komunismu. Dudova ostuda každopádně skončí

Do druhého kola prezidentských voleb v Polsku zbývají necelé tři dny. Poláci a Polky si novou hlavu státu zvolí už v neděli. V prvním kole těsně zvítězil proevropský provládní kandidát Rafal Trzaskowski, za kterým následoval Karol Nawrocki, kterého si tam dosadilo Právo a spravedlnost. A přestože to vypadalo, že favoritem bude právě Nawrocki, po událostech, ke kterým před druhým kolem došlo, se potvrzuje, že to budou nejspíš nejtěsnější prezidentské volby od pádu komunismu, říká ve Výtahu Respektu Tomáš Brolík: „Uskutečnila se debata, během které udělal Nawrocki podivnost - pod ret si strčil balíček s tabákem. A on pak lhal a řekl, že si vzal žvýkačku, aby následně přiznal, že to byl tabák. A pak už se děly věci. Polští novináři přicházeli s dalšími odhaleními z minulosti Nawrockého, které mu asi u nerozhodnutých voličů nemohou pomoct." Diskuze se nicméně rozjela u jeho protikandidáta Trzaskowského, který byl na pivu s krajně pravicovým Slawomirem Mentzenem, který v prvním kole skončil na třetím místě. Jaký by to na výsledky obou kandidátů mohlo mít vliv? V čem jsou prezidentské volby v Polsku zásadní? A co za sebou nechává dosavadní prezident Andrzej Duda?