Češi by měli s vyššími daněmi kvůli obranným výdajům počítat bez ohledu na to, kdo bude ve vládě

Poté, co se Česko na summitu NATO v Haagu zavázalo, že stejně jako ostatní členské státy do roku 2035 navýší výdaje na obranu na 5% HDP, ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS o víkendu České televizi řekl, že je v příštím roce potřeba počítat s prohloubením rozpočtového schodku. Dalším důvodem je stavba nových bloků jaderné elektrárny Dukovany. Deficit státního rozpočtu by tak v roce 2026 mohl dosáhnout 280 miliard korun. Faktem je, že vládní ani opoziční strany nepřichází s konkrétními návrhy, kde peníze na růst obranných výdajů vzít. Lidé by tak raději měli v dalších letech počítat se zvýšením daní bez ohledu na to, kdo bude u moci. Jaké má vůbec stát možnosti? A co by konkrétně v Česku mohlo být součástí oněch pěti procent hrubého domácího produktu? I o tom ve Výtahu Respektu mluví Filip Zelenka.