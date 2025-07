Násilnický hudební magnát P. Diddy se sice vyhnul doživotí, ale čelí dalším desítkám civilních žalob

Organizování prostituce, obchodování s lidmi, vyděračství, a k tomu víc než stovka obvinění ze sexuálního napadení. Toho všeho se měl podle obžaloby dopustit americký rapper, producent a podnikatel Sean Combs, známý jako P. Diddy. Jeho případem se několik týdnů zabývala porota v USA, která již vynesla verdikt. Ten shledává pětapadesátiletého Diddyho vinným pouze v případu organizování prostituce. Místo doživotí mu tak hrozí až dvacet let za mřížemi. „Tento případ je oproti těm ostatním z poslední doby pro oběti možná ještě o něco těžší. Sean Combs reprezentoval příběh amerického černošského úspěchu. Když někdo proti jeho chování vystoupil, dostalo se jim reakce, že zrazují toho příslušníka menšiny, hrdinu," říká ve Výtahu Respektu Silvie Lauder. „V tom se to liší třeba od Weinsteina, byť v podstatě toho chování je to stejné. Je to člověk, který zneužívá svého postavení, peněz, vlivu. Zároveň nám to znovu připomíná kulturu, ve které žijeme desítky let, nakonec i v Česku, ve které muži určitého postavení právě proto, že se to dřív neřešilo, získali dojem, že jsou de facto beztrestní a můžou dělat co a komu chtějí," dodává. Čeho přesně se měl P. Diddy dopouštět? Figuroval v jeho případu někdo další? A co hudebního magnáta čeká dál?