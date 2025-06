Netanjahu vmanipuloval Trumpa do útoku na Írán, jedinou jistotou je teď nevypočitatelnost

Střety mezi Izraelem a Íránem pokračují i tento týden. Izraelská armáda podle ministra obrany Kace útočí na cíle spojené s íránským režimem a vládou v centru Teheránu s bezprecedentní silou, Írán dopoledne odpálil v reakci několik raket. O víkendu se navíc do konfliktu přes původní zdrženlivost prezidenta Donalda Trumpa přímo zapojily i Spojené státy, které v noci na neděli zaútočily na tři íránská jaderná zařízení. K jakým škodám došlo, doposud není jasné. USA i státy Evropské unie nicméně nyní vyzývají Írán k míru a návratu k jednacímu stolu. Je to ale po útoku vůbec možné? Proč se Spojené státy do konfliktu zapojily zrovna teď? A je cílem pád íránského režimu? I na to ve Výtahu Respektu odpovídá Jiří Sobota.