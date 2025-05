Usmrtila vůdce, teď jí hrozí 16 let vězení. Rozsudek v kauze tzv. Kutnohorské sekty se blíží

Městský soud v Praze se v týdnu vrátil k případu takzvané Kutnohorské sekty, v níž byl usmrcen mimo jiné i její vůdce Richard Šifer. Obviněné jsou kvůli tomu dvě ženy - kutnohorská zubařka Magdaléna a důchodkyně Irena, které nyní státní zástupkyně navrhla trest šestnáct let za mřížemi ve věznici se zvýšenou ostrahou. „Kdyby dostaly velmi nízký trest, může se stát, že podobně budou u soudu následně argumentovat i další pachatelé. Ze strany státní zástupkyně ani soudkyně to tedy není jednoduché. Výše trestu, kterou státní zástupkyně navrhuje, mě nicméně překvapila," říká ve Výtahu Respektu Martin Štorkán. „Poté, co jsme si za poslední dva roky u soudu vyslechli, tak minimálně to, jak Šifer na ženy působil, by měla být polehčující okolnost. Ony uvěřily, že kontroluje každou jejich myšlenku a krok. Bály se trestu, který může přijít a který v případě některých členů sekty také přišel," dodává. Jak státní zástupkyně svůj návrh odůvodnila? Jak se brání obhájci penzistky Ireny? A v jaké fázi je momentálně kutnohorská kauza?