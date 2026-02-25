0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Trumpova nečekaná válka
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
25. 2. 20263 minuty

Ranní postřeh Marka Torčíka: Banální architektura Epsteinova vlivu

Každé všední ráno najdete na webu Respektu postřeh osobností k aktuálním událostem

Marek Torčík

Nová várka spisů o Jeffreym Epsteinovi, kterou v silně zredigované podobě zveřejnilo v posledním lednovém týdnu americké ministerstvo spravedlnosti, obsahuje přes tři miliony stran dokumentů. Při jejich pročítání se člověk jen těžko ubrání představě jakéhosi temného spiknutí. A opravdu, sociální sítě téměř okamžitě zahltila nepodložená videa o satanismu, pojídání dětí, mystických rituálech. Většina z nich vychází z několika výpovědí více či méně důvěryhodných svědků a, jak už to bývá, jejich obraznost pochopitelně zakrývá banálnější, ale o nic méně znepokojivou skutečnost.

Epsteinovo hrůzné predátorské chování je veřejnosti dobře známo. Jak ale trefně popsal už server The Guardian, dokumenty staví do nového světla jeho napojení na globální elity. Nudné každodenní výměny názorů, zpráv, kontaktů nebo tipů na potenciálně užitečné lidi ilustrují svět, ve kterém si elity ze všech částí politického spektra hlídají záda, vzájemně se doporučují a obchodují s informacemi.

Zajímavé je, v kolika e-mailech mezi lety 2017–2019 se objevuje jméno Steva Bannona, bývalého poradce a hlavního stratéga Donalda Trumpa. Bannon, který se tou dobou snažil propojit evropské ultrapravicové strany a zapříčinit tak obrat evropské politiky – a zřejmě také uspěl, přestože s několikaletým zpožděním –, měl podle všeho Epsteinovi radit, jak očistit své jméno v médiích.

↓ INZERCE

Bannon sám se přitom v minulosti stavěl do pozice antielitáře, muže z lidu. Za jeho pomoc a přátelství ho Epstein propojil s řadou vlivných jmen. Kromě těch poněkud nečekaných, jako je například známý lingvista a levicový intelektuál Noam Chomsky, v seznamu figuruje také dnes už bývalý poradce Roberta Fica a diplomat Miroslav Lajčák.Ján Markoš: Děkujeme, „Miro“, za kus dobré práce5 minJán Markoš: Děkujeme, „Miro“, za kus dobré práce Ten byl podle Epsteina mužem „s mezinárodním vlivem“.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články