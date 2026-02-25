Ranní postřeh Marka Torčíka: Banální architektura Epsteinova vlivu
Nová várka spisů o Jeffreym Epsteinovi, kterou v silně zredigované podobě zveřejnilo v posledním lednovém týdnu americké ministerstvo spravedlnosti, obsahuje přes tři miliony stran dokumentů. Při jejich pročítání se člověk jen těžko ubrání představě jakéhosi temného spiknutí. A opravdu, sociální sítě téměř okamžitě zahltila nepodložená videa o satanismu, pojídání dětí, mystických rituálech. Většina z nich vychází z několika výpovědí více či méně důvěryhodných svědků a, jak už to bývá, jejich obraznost pochopitelně zakrývá banálnější, ale o nic méně znepokojivou skutečnost.
Epsteinovo hrůzné predátorské chování je veřejnosti dobře známo. Jak ale trefně popsal už server The Guardian, dokumenty staví do nového světla jeho napojení na globální elity. Nudné každodenní výměny názorů, zpráv, kontaktů nebo tipů na potenciálně užitečné lidi ilustrují svět, ve kterém si elity ze všech částí politického spektra hlídají záda, vzájemně se doporučují a obchodují s informacemi.
Zajímavé je, v kolika e-mailech mezi lety 2017–2019 se objevuje jméno Steva Bannona, bývalého poradce a hlavního stratéga Donalda Trumpa. Bannon, který se tou dobou snažil propojit evropské ultrapravicové strany a zapříčinit tak obrat evropské politiky – a zřejmě také uspěl, přestože s několikaletým zpožděním –, měl podle všeho Epsteinovi radit, jak očistit své jméno v médiích.
Bannon sám se přitom v minulosti stavěl do pozice antielitáře, muže z lidu. Za jeho pomoc a přátelství ho Epstein propojil s řadou vlivných jmen. Kromě těch poněkud nečekaných, jako je například známý lingvista a levicový intelektuál Noam Chomsky, v seznamu figuruje také dnes už bývalý poradce Roberta Fica a diplomat Miroslav Lajčák.5 minJán Markoš: Děkujeme, „Miro“, za kus dobré práce Ten byl podle Epsteina mužem „s mezinárodním vlivem“.
