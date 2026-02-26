0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Trumpova nečekaná válka
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Bod zlomu: Otázky světa 202626. 2. 20266 minut

Svět za sto let

Anexe Kanady, obrazovky v metru, letadla pro všechny:  Jak psaly NYT v roce 1926 o tom, co přinese nadcházející století a jak bude vypadat život v roce 2026

The New York Times

Bod zlomu: Otázky světa

Čtete článek ze speciálního vydání Respektu s esejemi z deníku The New York Times. Můžete si ho zakoupit na na stáncích nebo objednat v e-shopu.

Jednotlivé články budeme na webu publikovat v následujících dnech. ➡️ OBSAH VYDÁNÍ

Kanada se nakonec připojí ke Spojeným státům,“ citoval deník The New York Times vyjádření londýnského redaktora z roku 1926. Zda by takové sjednocení bylo prospěšné, nebo katastrofální, uvažoval autor, „nelze říct“.

Podobné články staré 100 let odrážejí některé z debat – a nadějí –, jež lidé vedou a pociťují i před rokem 2026: Příští generace si vezme ponaučení z války a bude věřit v mír. Některé smrtelné nemoci skončí. Ekonomiky budou navěky prosperovat.

Rok 1926 uprostřed obrovského technologického pokroku a přelomových kulturních událostí byl naplněn předpověďmi, a tak jsme se ponořili do archivu The New York Times, abychom zjistili, jak byla viděna budoucnost před stoletím a co se skutečně naplnilo.

↓ INZERCE

Kromě debaty o rozšiřování Ameriky na sever (k čemuž nedošlo – zatím) se články v The New York Times zabývaly otázkou, zda jazzová hudba umírá (což se rozhodně nestalo – John Coltrane a Miles Davis, budoucí legendy tohoto uměleckého žánru, se narodili právě v roce 1926).

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články