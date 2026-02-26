Svět za sto let
Anexe Kanady, obrazovky v metru, letadla pro všechny: Jak psaly NYT v roce 1926 o tom, co přinese nadcházející století a jak bude vypadat život v roce 2026
Bod zlomu: Otázky světa
Čtete článek ze speciálního vydání Respektu s esejemi z deníku The New York Times. Můžete si ho zakoupit na na stáncích nebo objednat v e-shopu.
Jednotlivé články budeme na webu publikovat v následujících dnech. ➡️ OBSAH VYDÁNÍ
Kanada se nakonec připojí ke Spojeným státům,“ citoval deník The New York Times vyjádření londýnského redaktora z roku 1926. Zda by takové sjednocení bylo prospěšné, nebo katastrofální, uvažoval autor, „nelze říct“.
Podobné články staré 100 let odrážejí některé z debat – a nadějí –, jež lidé vedou a pociťují i před rokem 2026: Příští generace si vezme ponaučení z války a bude věřit v mír. Některé smrtelné nemoci skončí. Ekonomiky budou navěky prosperovat.
Rok 1926 uprostřed obrovského technologického pokroku a přelomových kulturních událostí byl naplněn předpověďmi, a tak jsme se ponořili do archivu The New York Times, abychom zjistili, jak byla viděna budoucnost před stoletím a co se skutečně naplnilo.
Kromě debaty o rozšiřování Ameriky na sever (k čemuž nedošlo – zatím) se články v The New York Times zabývaly otázkou, zda jazzová hudba umírá (což se rozhodně nestalo – John Coltrane a Miles Davis, budoucí legendy tohoto uměleckého žánru, se narodili právě v roce 1926).
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu