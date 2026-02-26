Hodiny střelby nakonec na polských základních školách nebudou
Garrigue: Turistická daň v Barceloně – Útoky na Palestince na Západním břehu – Polské děti bez hodin střelby
Dobrý den z Prahy a tak trochu z Varšavy!
Děti v Polsku se měly ve škole učit, jak zacházet se zbraněmi a jak z nich střílet. Nakonec se to však dít nebude – není to totiž tak snadné, jak se zdá. Kromě dalšího plánu třeba překáží fakt, že v Polsku není dost střelnic. Téma pro Tomáše Brolíka. Nejdříve ale tradiční přehled světového dění.
