Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
26. 2. 20264 minuty

Hodiny střelby nakonec na polských základních školách nebudou

Garrigue: Turistická daň v Barceloně – Útoky na Palestince na Západním břehu – Polské děti bez hodin střelby

Magdaléna Fajtová
,
Tomáš Brolík

Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.

Dobrý den z Prahy a tak trochu z Varšavy!

Děti v Polsku se měly ve škole učit, jak zacházet se zbraněmi a jak z nich střílet. Nakonec se to však dít nebude – není to totiž tak snadné, jak se zdá. Kromě dalšího plánu třeba překáží fakt, že v Polsku není dost střelnic. Téma pro Tomáše Brolíka. Nejdříve ale tradiční přehled světového dění.

