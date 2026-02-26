Nelíbí se vám něco na Babišovi? Jste nemocní a patříte na psychiatrii
Český premiér přišel na nový způsob, jak se vypořádat s kritikou
Dvě totality přinesly v minulém století do naší země takovou horu bezpráví a neštěstí, že to nemůže ignorovat ani současná politika. Pokud chce být brána vážně a pohybovat se mezi mantinely elementární slušnosti, měla by se vyhnout rétorickým přirovnáním, která používali nacisti a komunisti, a neměla by je používat během politické debaty ani v nadsázce.
Proto kdysi zvedala žaludky například Zemanova průpovídka, že se chystá vázat stranické legitimace sociální demokracie (které tehdy předsedal) do kůže členů konkurenční ODS. Jenže co když teď politice dominují lidé, u nichž nelze na nějakou základní orientaci v českých dějinách spoléhat, a to dokonce do té míry, že se jejich znalostem smějí i děti na základní škole?
Právě takový případ se nyní stal českému premiérovi. Andrej Babiš dostal od novinářky České televize otázku, kdo zaplatil miliardový účet za odstranění ekologických škod na jeho brownfieldu v Bratislavě. Připomeňme, že je to dost důležité. Vzniklo totiž podezření, že útratu v rámci pověstného korupčního stylu „zatáhl“ z peněz slovenských daňových poplatníků Babišův spřátelený šéf slovenského státu Robert Fico, kterému teď bude Babiš jako český předseda vlády osobně zavázaný.
Babiš na tento velmi případný a každopádně legitimní dotaz odpověděl: „Na vaše nesmyslné otázky nebudu odpovídat. Běžte se léčit na antibabišismus, já vám zařídím psychiatra.“
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu