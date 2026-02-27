Evropa si čte, jak se Česko stalo padouchem NATO
Plamínková: České výdaje na obranu zajímají Brusel i Trumpa
V Poslanecké sněmovně bylo tento týden prázdno. Poslanci nezasedali ve výborech (kromě rozpočtového) a nekonala se ani žádná schůze. Plné české politiky byly však webové stránky vlivného evropského serveru Politico – tento týden se ve vyšší míře zaměřil právě na Česko a věnoval mu hned čtyři články. Co se tedy „evropský čtenář“ dozví o naší zemi?
Jeden článek informoval o konci sporu mezi Pražským hradem a Motoristy sobě poté, co na ministerstvo životního prostředí usedl namísto Filipa Turka jeho kolega Igor Červený. Dva se dotkly dopadů spojení byznysu a politiky Andreje Babiše: o tom, že Státní zemědělský intervenční fond právně posuzuje Babišův svěřenský fond RSVP Trust, druhý pak podrobně mapuje „méně známý byznys“ českého premiéra. Tedy například síť reprodukčních klinik nebo květinářství – a „regulační slepé skvrny“, které tento byznys provázejí.
Největší pozornost patrně vyvolal článek ze čtvrtka. Titulek zní: „Příští padouch Severoatlantické aliance: Česko“. Pojednává o tom, o čem se v tuzemsku informuje pravidelně od chvíle, kdy se nová vláda pustila do přípravy rozpočtu. Česko chce dávat méně peněz na obranu, než by bylo záhodno. Nejenže se škrty nemá šanci přiblížit novému závazku NATO stanovenému minulý rok v Haagu, tedy limitu 3,5 procenta HDP. Česko podle současného návrhu nesplní ani původní hranici dvou procent, a to o celé dvě desetiny.
Což neprošlo bez povšimnutí. „Nemyslím si, že to Rutte nechá být jen tak,“ řekl serveru nejmenovaný diplomat NATO ke škrtům. „Nemyslím si, že by chtěl dát Trumpovi záminku opřít se do Aliance.“ Politico požádalo o komentář také Bílý dům a Úřad vlády ČR. První instituce do článku odpověděla: „Prezident Trump očekává, že členské státy NATO budou závazek pěti procent dodržovat,“ řekla mluvčí. Suma pěti procent HDP je složena z 3,5 procenta na čisté armádní výdaje a 1,5 procenta na doprovodné investice, například do infrastruktury.
