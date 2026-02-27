Miliardy, nebo jen miliony? Stát devět let bojuje s vymáháním nezákonných dotací od Agrofertu
Střet zájmů Andreje Babiše není ani po téměř dekádě vyřešený
Jak vypadal váš život před devíti lety? Ať už bude znít vaše odpověď jakkoli, možná vás překvapí, že na titulních stranách českých médií se tehdy řešila stejná věc jako v uplynulé týdny: střet zájmů Andreje Babiše. Pravděpodobně jste za posledních devět let ušli dlouhou cestu, to stejné se ovšem nedá říct o současném českém premiérovi a stále nevyřešené otázce, která se ho týká: Může člověk na jedné straně coby vládce Česka spolurozhodovat o přidělování státních dotací soukromým firmám a na straně druhé vlastnit obrovský holding přijímající každý rok z těchto veřejných peněz více než miliardu korun?
Za tu dlouhou dobu se ve věci střetu zájmů politika Babiše událo mnohé, nicméně ani dnes nevíme, jestli bude Babišův Agrofert přijaté dotace vracet, či nikoli. Už ovšem od Andreje Babiše opakovaně slyšíme, že on sám v dohledné budoucnosti přestane být navždy majitelem holdingu (těmi by se měli stát v budoucnosti jeho tři potomci). Situace s vracením protizákonně nabytých peněz je značně nepřehledná – původně se mluvilo o stovkách milionů, nyní se nejčastěji skloňuje číslo sedm miliard. Jak to celé začalo a jak jsme se k té sumě z našich daní nakonec všichni dopočítali?
2017
V té době Andrej Babiš je „pouze“ místopředsedou vlády a ministrem financí v kabinetu Bohuslava Sobotky, jeho bohatství a protichůdnost jeho angažmá (tedy člen vlády versus vlastník jednoho z největších holdingů v zemi – a člen vlády s prstem na státních finančních penězovodech versus velkopodnikatel z těchto penězovodů mohutně čerpající do vlastní kapsy) čím dál více vzbuzují zájem médií, veřejnosti, politické konkurence i správců evropských peněz, odkud Babiš také bere dotace.
