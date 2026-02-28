Čeho chce Trump v Íránu dosáhnout?
Režim ajatolláha Chameneího ztratil legitimitu. Na jeho změnu ale nebude stačit zásah podobný tomu ve Venezuele
Začala válka, jež nebyla nutná – a která přesto nikoho nepřekvapila. Spojené státy v posledních týdnech na Blízký východ přesunuly největší vojenskou sílu od invaze do Iráku před víc než 20 lety. Ve snaze dotlačit Írán k ústupkům, jež by se z pohledu tamního režimu rovnaly kapitulaci. Zcela zastavit obohacování uranu, vzdát se balistických raket a ukončit spolupráci se spřátelenými milicemi v regionu.
To ví jen Donald
Donald Trump se podle slov svého vyjednavače Steva Witkoffa divil, proč íránské vedení před připravenou americkou vojenskou silou neustoupilo. Ale jeho vůdce ajatolláh Chameneí ve svých 86 letech zjevně raději riskuje mučednickou smrt než kapitulaci, která by pohřbila všechno snažení jeho téměř 40 let trvající vlády.
Trump tak možná – což říkají někteří analytici – špatně přečetl íránský režim, jenž se nenechal zastrašit přesunem amerických letadlových lodí a nedávnou úspěšnou operací ve Venezuele. No a ve chvíli, kdy ajatolláhové odmítli couvnout, tak musel podle tohoto výkladu Trump udeřit, protože neměl jiné alternativy a nicnedělání by se rovnalo slabosti.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu