Izrael a USA udeřily na cíle v Íránu, Teherán už vyslal odvetné rakety a drony
Terčem protiútoku se staly i americké základny na Blízkém východě
Izrael a Spojené státy v sobotu ráno zaútočily na řadu cílů v Íránu. Izraelský ministr obrany Jisrael Kac uvedl, že se jedná o preemptivní útok. V Teheránu bylo slyšet několik výbuchů, z míst v centru města stoupá dým, popisují agentury a zmiňují i dopady střel na jiných místech v zemi. Izraelská a americká média s odvoláním na své zdroje uvádějí, že se jedná o společnou izraelsko-americkou operaci.
Rakety kromě Teheránu explodují i v Isfahánu, Tabrízu a dalších íránských městech; podle íránských médií útok zasáhl v podstatě celou zemi. Írán, Izrael a Irák uzavřely svoje vzdušné prostory. Podle ministra Kace je cílem útoků „odstranit nebezpečí pro stát Izrael“. Jak píše deník The New York Times, nynější údery by měly být mnohem rozsáhlejší než americký útok, jenž loni v červnu mířil na některá zařízení související s íránským jaderným programem.
„Izrael a Spojené státy zahájily operaci proti Íránu, aby odstranily existenční hrozbu, jakou představuje teroristický režim v Teheránu,“ uvedl izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Vyzval občany své země, aby se semkli, a Íránce ke svržení tyranie. Dříve americký prezident Donald Trump uvedl, že USA zajistí, aby Teherán nezískal jadernou zbraň. Nyní dodal, že cílem akce je ochránit americký lid před hrozbou, kterou představuje íránský režim.
Izraelská armáda oznámila, že údery zasáhly desítky vojenských cílů, a dodala, že bojové operace pokračují. Podle ní se Spojené státy a Izrael na údery připravovaly několik měsíců. Podle amerických zdrojů byli hlavními cíli v první fázi představitelé íránského režimu.
Íránská agentura Tasním nicméně informovala, že nejméně 40 žaček zemřelo při izraelském úderu na dívčí základní školu v okrese Mínáb na jihu Íránu. Jedná se patrně o první údaj o íránských obětech nynějších izraelsko-amerických úderů na islámskou republiku.
Revoluční gardy uvedly, že zahájily vlnu odvetných útoků za použití raket a dronů. O několika vlnách íránských balistických raket směřujících k Izraeli informovala rovněž izraelská armáda. Írán spustil protiútok i na americké základny na Blízkém východě.
