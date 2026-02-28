Možná ani Spojené státy nevědí, co si od útoku na Írán slibují, hodnotí napadení bezpečnostní expert Michal Smetana
Proč vyjednávání selhala a co čeká Írán dál?
Izrael a Spojené státy v sobotu ráno zaútočily na Írán. Bomby padají ve stínu neúspěšných jednání o nové jaderné dohodě a nejde o úplné překvapení. Teheránské revoluční gardy odpověděly, že „zahájily vlnu útoků“ směřujících k Izraeli i na americké základny na Blízkém východě. Michal Smetana z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v rozhovoru vysvětluje, proč selhala jaderná vyjednávání mezi USA a Íránem a co je nyní nutné sledovat. Donald Trump sice vyzval obyvatele Íránu k povstání, ale na takový scénář v tuto chvíli nelze sázet.
Vidíme, že nad Teheránem se ozývají výbuchy. Americký prezident je vysvětluje jako ochranu světa před tamním zločinným režimem a Izrael je označil za preemptivní obranu. Co se tedy teď na místě přesně děje?
Víme, že Izrael společně se Spojenými státy v sobotu zaútočil. Co také zcela jistě víme, je, že bychom tomu neměli říkat preemptivní útok, protože ten by musel reagovat na hrozbu a těsně předcházet útoku druhé strany, což určitě není tento případ. Je potřeba rovněž zmínit, že se jedná o útok, ke kterému se Izrael a Spojené státy rozhodly v kontextu probíhajících jednání o omezení íránského jaderného programu. Donald Trump prohlásil, že se pokoušeli o dohodu, k té nedošlo, a tím pádem přichází na řadu síla.
Vyjednávání mezi Spojenými státy a Íránem měla pokračovat i příští týden. A ačkoli zatím strany nedospěly k dohodě, slyšeli jsme, že jednání postupuje. Co se tedy stalo?
