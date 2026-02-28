0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Trumpova nečekaná válka
Zahraničí28. 2. 20268 minut

Možná ani Spojené státy nevědí, co si od útoku na Írán slibují, hodnotí napadení bezpečnostní expert Michal Smetana

Proč vyjednávání selhala a co čeká Írán dál?

Dominika Perlínová

USA a Izrael zaútočily na Írán. Vše o tématu ➡️

Izrael a Spojené státy v sobotu ráno zaútočily na Írán. Bomby padají ve stínu neúspěšných jednání o nové jaderné dohodě a nejde o úplné překvapení. Teheránské revoluční gardy odpověděly, že „zahájily vlnu útoků“ směřujících k Izraeli i na americké základny na Blízkém východě. Michal Smetana z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v rozhovoru vysvětluje, proč selhala jaderná vyjednávání mezi USA a Íránem a co je nyní nutné sledovat. Donald Trump sice vyzval obyvatele Íránu k povstání, ale na takový scénář v tuto chvíli nelze sázet. 

Vidíme, že nad Teheránem se ozývají výbuchy. Americký prezident je vysvětluje jako ochranu světa před tamním zločinným režimem a Izrael je označil za preemptivní obranu. Co se tedy teď na místě přesně děje?

Víme, že Izrael společně se Spojenými státy v sobotu zaútočil. Co také zcela jistě víme, je, že bychom tomu neměli říkat preemptivní útok, protože ten by musel reagovat na hrozbu a těsně předcházet útoku druhé strany, což určitě není tento případ. Je potřeba rovněž zmínit, že se jedná o útok, ke kterému se Izrael a Spojené státy rozhodly v kontextu probíhajících jednání o omezení íránského jaderného programu. Donald Trump prohlásil, že se pokoušeli o dohodu, k té nedošlo, a tím pádem přichází na řadu síla.

Vyjednávání mezi Spojenými státy a Íránem měla pokračovat i příští týden. A ačkoli zatím strany nedospěly k dohodě, slyšeli jsme, že jednání postupuje. Co se tedy stalo?

