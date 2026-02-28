0:00
Astrounat Brázda
Zahraničí28. 2. 20263 minuty

Podle Izraele je Chameneí pravděpodobně mrtvý, Teherán to popírá

V případě smrti ho nahradí někdo z revolučních gard, míní CIA

ČTK
,
Redakce

USA a Izrael zaútočily na Írán. Vše o tématu ➡️

Terčem sobotních izraelských a amerických útoků byli kromě vojenských cílů, armádních funkcionářů a civilní infrastruktury také členové íránského vedení – včetně prezidenta Masúda Pezeškjána a nejvyššího duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího. Světová média v této souvislosti stále častěji přinášejí spekulace, zda Chameneí nebyl zraněn, nebo jestli dokonce není mrtev.  

Izrael s odvoláním na zpravodajské zdroje uvedl, že aktuálně „vyhodnocuje“ možnost, zda byl Chameneí při ranním útoku zabit. Tuto možnost má podporovat rovněž informace, že Chameneí zatím nevystoupil v tamní televizi, přestože íránská stanice Al-Alám odpoledne avizovala, že promluví v řádu několika minut. Izraelská stanice Channel 12 uvedla, že Chameneího rezidence byla při útocích zcela zničena. 

Šéf íránské diplomacie Abbás Arakčí v rozhovoru pro stanici NBC News řekl, že je Chameneí naživu. Agentura Reuters s odvoláním na nejmenovaného představitele napsala, že je na bezpečném místě a že v Teheránu nebyl. Jeho smrt by mohla sehrát klíčovou úlohu při možné změně režimu. Celkový rozsah zásahů zatím není znám.

CIA před útoky na Teherán dospěla k tomu, že Chameneího by pravděpodobně nahradili radikální představitelé Islámských revolučních gard. Analýza, již CIA vypracovala v uplynulých dvou týdnech, se obecně zabývala tím, co by se v Íránu mohlo po americkém útoku stát a do jaké míry by vojenská operace mohla vyvolat změnu režimu. To je cíl, který nyní Washington deklaruje.

