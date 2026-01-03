0:00
Kultura1. 3. 20262 minuty

STAND-UP TÝDNE: Ježíš přichází za Taylor Tomlinson během orgasmu

Pavel Turek

Bohu a bisexualitě – tedy dvěma velkým B – zasvětila komička Taylor Tomlinson svůj čtvrtý speciál pro Netflix nazvaný Marnotratná dcera. A skutečně se v něm vrací do prostředí, v němž ve svých šestnácti se stand-upem začínala. Natáčelo se ve Fountain Street Church ve městě Grand Rapids v Michiganu a byly to právě kostely, v nichž si před věřícím publikem zkoušela první výstupy. S přibývajícím věkem a ztrátou víry se však rozhodla tyto sály opustit. S odstupem let tak pro ni Marnotratná dcera představuje obrat, v jehož rámci ke své náboženské výchově přistupuje s mnohem větší smířlivostí a pochopením, než pro ni měla v předchozích stand-upech.

