Respekt/despekt

Respekt
Astronaut

respekt

Škodovka evropskou dvojkou

Výrobce automobilů Škoda Auto zažívá dobré časy. V minulém roce byla Škoda třetí nejprodávanější značkou aut v Evropě, letošní rok začala ještě o něco lépe, v lednu byla dokonce evropskou dvojkou za německým Volkswagenem. Ačkoli se v posledních letech mluví o krizi evropského automobilového průmyslu, prodeje Škodovky směřují opačným směrem. 

despekt

Majáček pro kulturu 

Minulé pondělní ráno začalo pro ministra kultury Otu Klempíře nepříjemně. Když totiž jel s puštěným majáčkem přes pražské Vítězné náměstí, jeho auto se srazilo s jiným. Nikomu se naštěstí nic nestalo, přičemž nejdůležitějším zjištěním je, že ministr kultury, který se vymezuje proti zpovykaným elitám, jezdí po Praze majáčkem jako pravý papaláš.
