Pět světových zpráv
Kancléř v Číně
Německý kancléř Friedrich Merz navštívil poprvé od svého nástupu do úřadu Čínu a prohlásil, že má v úmyslu prohloubit diplomatické i ekonomické vazby. Má například docházet k pravidelným mezivládním konzultacím. Merz přiletěl s početnou podnikatelskou delegací a jedním z výsledků setkání byl čínský nákup 120 letadel Airbus. Kancléř však nezamlčel trvající problémy: Čína je hlavním obchodním partnerem Německa, v minulých letech se však povaha vzájemného obchodu změnila ve prospěch Číny. Německo mělo loni obchodní deficit ve výši 90 miliard eur, který je podle kritiků čínské politiky zapříčiněn podhodnoceným jüanem či tamními státními subvencemi. Čína tato obvinění odmítá a řešení evropsko-čínských obchodních sporů není na obzoru.
Odvolávám, co jsem odvolal
Poté co americký Nejvyšší soud v pátek zablokoval mnohá z rozsáhlých dovozních cel, která prezident Trump během svého prvního roku uvaloval, oznámil prezident, že zavede globální sazbu ve výši 10 procent. V sobotu pak řekl, že sazba bude nakonec 15 procent. Podle oficiálních dokumentů však byla od úterý stanovena nižší sazba a nebylo vydáno žádné nařízení o jejím zvýšení. Trump tvrdí, že cla jsou nezbytná ke snížení obchodního deficitu USA, tedy částky, o kterou dovoz převyšuje vývoz. Deficit však loni dosáhl nového maxima, když se oproti roku 2024 zvýšil o 2,1 procenta a dosáhl přibližně 1,2 bilionu dolarů. Podle nejnovějších oficiálních údajů již na clech USA vybraly nejméně 130 miliard dolarů.
