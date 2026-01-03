0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Trumpova nečekaná válka
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Kultura1. 3. 20263 minuty

VÝSTAVA TÝDNE: Od moravského Bauhausu po údery sekerou – stoletá bilance brněnské „Šuřky“

Jan H. Vitvar

V Brně jí neřeknou jinak než „Šuřka“ a předloni oslavila sté narozeniny. Právě k tomuto výročí nadělili Škole uměleckých řemesel v Brně v místním Domě umění retrospektivní výstavu Hlavou a rukama, kterou dali dohromady kurátoři Lada Hubatová-Vacková a Vojtěch Märc. Historie školy je v ní vylíčená jako dramatický souboj o svobodný výtvarný projev: koneckonců až do roku 1993, kdy v Brně vznikla FaVU, byla tato střední škola jediným místem v širokém okolí, kde se dalo umění studovat.

↓ INZERCE

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články