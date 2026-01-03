Kultura1. 3. 20263 minuty
VÝSTAVA TÝDNE: Od moravského Bauhausu po údery sekerou – stoletá bilance brněnské „Šuřky“
V Brně jí neřeknou jinak než „Šuřka“ a předloni oslavila sté narozeniny. Právě k tomuto výročí nadělili Škole uměleckých řemesel v Brně v místním Domě umění retrospektivní výstavu Hlavou a rukama, kterou dali dohromady kurátoři Lada Hubatová-Vacková a Vojtěch Märc. Historie školy je v ní vylíčená jako dramatický souboj o svobodný výtvarný projev: koneckonců až do roku 1993, kdy v Brně vznikla FaVU, byla tato střední škola jediným místem v širokém okolí, kde se dalo umění studovat.
↓ INZERCE
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu
Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Mohlo by vás zajímat
Zahraničí10 minut
„Putin mi nic neudělal.“ Cesta do mysli malířského mistra, který vede Alternativu pro Německo
Mariam Lau, Die Zeit9. 3. 2026
Respekt ObchodPřejít do obchodu
Zen žen
Lela Geislerová, Martin Mach Ondřej8. 3. 2026