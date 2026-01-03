0:00
1. 3. 2026

Anne Applebaum: Trump nemá pro Íránce žádný plán

Jen bombardování Íránu stabilní režim nevytvoří

Anne Applebaum
,
The Atlantic

USA a Izrael zaútočily na Írán. Vše o tématu ➡️

Americké bombardování Íránu začalo bez jasného vysvětlení, souhlasu Kongresu a bez snahy získat podporu veřejnosti. Především však bez ucelené strategie vůči íránskému lidu – a bez plánu, který by mu umožnil rozhodnout o tom, jak vybudovat legitimní stát.

Nesourodost provází politiku Trumpovy administrativy už týdny. Během celonárodního povstání v Íránu na začátku ledna Trump nejméně osmkrát vyzval Íránce, aby „převzali své instituce“, a ujišťoval je, že americká pomoc je „na cestě“. Přitom ještě minulý měsíc – krátce poté, co režim brutálně potlačil protesty a zmasakroval tisíce vlastních občanů – vyslal prezidentův zvláštní vyslanec Steve Witkoff opačný signál.

Řekl, že je tu příležitost uzavřít s Íránem dohodu, a naznačil, že by se země mohla vrátit do „společnosti národů“ (použil přesný název organizace, která zanikla po druhé světové válce mimo jiné proto, že konfliktu nezabránila pozn. red.). Viceprezident J. D. Vance mezitím prohlásil, že americké zájmy jsou v Íránu omezené: „Pokud chce íránský lid svrhnout režim, je to na něm. My se teď soustředíme na to, aby Írán neměl jadernou zbraň.“

Tato absence širší strategie není výjimkou, ale pravidlem a zapadá do dlouhodobého vzorce. Po desetiletí američtí prezidenti z obou táborů střídali taktiku nátlaku a dialogu – jednou diplomacie, podruhé tvrdší sankce. Holubice i jestřábi se snažili krotit taktiku a projevy islámské republiky – její jaderné ambice, balistické rakety i síť spojeneckých milicí na Blízkém východě –, aniž kdy vytvořili smysluplnou strategii, jak se vypořádat s podstatou problému: samotnou ideologií režimu.

