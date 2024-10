Českem i Slovenskem zmítá vládní krize, v obou případech stojí na počátku ješitní muži

Česko a Slovensko teď mají jedno společné, vládní krizi. A zatímco českému kabinetu zbývá do dalších voleb už jen rok, slovenský má naopak první rok za sebou. A stihl toho opravdu hodně. Kromě zrušení Úřadu speciální prokuratury napadl justici, nezávislá média i kulturní instituce. „Nepochybně je to destrukce právního státu, pokus o nastolení podivného autoritativního režimu, který se naštěstí ještě nemůže rozvinout v plné síle. Nevybavuju si takto koncentrovaný a brutální útok na právní stát, jako se to děje na Slovensku, ta rychlost nebyla takhle velká ani v Maďarsku, ani v Polsku. Navíc je tam taková vulgarita a špína včetně útoků na ženy, lascivnost. Jako kdyby neměli ani elementární kulturu chování a projevu," říká v další epizodě Československého podcastu šéfredaktor Respektu Erik Tabery. Vulgárnost slovenské vlády Roberta Fica ale zaskočila i novináře slovenského Denníku N Martina M. Šimečku: „Někdy se na to dívám jako na úkaz, v jiných zemích to nemáte. Na druhou stranu si říkám, že to je test schopnosti státu přežít i gaunery." V čem se liší krize české a slovenské vlády? Jak se k nim staví prezidenti obou zemí? A jak se za rok proměnily vztahy Česka a Slovenska? Odpovídají Erik Tabery a Martin M. Šimečka. Moderuje Zuzana Machálková.