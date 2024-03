Fico a Pellegrini hledí k zemi a urážejí Čechy

„Ficovi a Pellegrinimu nedochází, že Češi jsou uražení tím, jak se chová slovenská vláda, a nedochází to ani jejich voličům, kteří hledí k zemi, nevidí za horizont, hledí si svého a nevěří, že se dějí velké věci,“ říká komentátor slovenského Denníku N s odkazem na postoj slovenské vlády k válce na Ukrajině. „Velkou otázkou je, jak se zachovají voliči Harabina a dalších extremistů. Podle výzkumů velká část z nich přijde k volbám a bude hlasovat pro Pellegriniho. Ale pokud by se to nestalo, tak to může o volbách rozhodnout,“ hodnotí situaci těsně před prvních kolem prezidentských voleb na Slovensku šéfredaktor Respektu Erik Tabery. Co si vzali z velké debaty kandidátů na RTVS? Jak hodnotí vybrané kroky slovenské vlády? A co říkají s odstupem na rozhodnutí prezidentky Zuzany Čaputové nekandidovat? Nejen na to se ptala Andrea Procházková.