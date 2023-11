Ficova vláda doma pouští hrůzu. Ale za hranicemi se kvůli penězům krotí

Ficova vláda dělá, co slibovala v kampani. Jde od prvního dne demokracii po krku. Vyhazují policisty a pouštějí hrůzu. Ale na druhé straně potřebuje peníze z Bruselu. V zahraniční politice je tak mnohem mírnější. Tam si dávají pozor na jazyk. Ale už je dnes jasně vidět, že v některých oblastech, jako je životní prostředí nebo kultura, to bude masakr,“ říká komentátor slovenského Denniku N Martin M. Šimečka. Šéfredaktor Respektu Erik Tabery v této souvislosti připomíná zásahy vůči policistům, kteří vyšetřovali důležité kauzy. „V Česku se někdy děly podobné věci. Ale u nás byla snaha to trochu skrývat. Tady je jasné, že chtějí, aby to bylo vidět,“ dodává s tím, že podstatný rozdíl tvoří také náboženský fundamentalismus, který mnohem silněji proniká do slovenské politiky. Jako příklad uvedl slovenského tajemníka ministerstva kultury Štefana Kuffu, který vyzval duchovní, aby „intronizovali“ Ježíše Krista za krále Slovenska. V čem se Robert Fico poučil od Viktora Orbána? A proč vláda Petra Fialy ztrácí voliče? Nejen o tom uslyšíte v podcastu Československo, který se natáčel v rámci oslav 17. listopadu organizovaných neziskovým spolkem Díky, že můžem. Moderovala Andrea Procházková. Přečtěte si také komentář Ficův plán na oslabení demokracie