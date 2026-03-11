Ranní postřeh Tomáše Brolíka: Připravme se na to, že Motoristé Krkonoše a Šumavu zničí
Napravit škody bude trvat dlouhé roky
Ministr životního prostředí Igor Červený odvolal šéfa Krkonošského národního parku a nechce říct proč. Ředitel parku, Robin Böhnisch, měl včera vypnutý telefon. Böhnisch měl pověst dobrého ředitele. Nebyl nijak kontroverzní postava, byl to dlouholetý kariérní politik, sociální demokrat, jehož nástup do čela národního parku byl trochu překvapení, ale rychle se osvědčil. Na schůzku s ministrem nejel s tím, že skončí. Nebylo to běžné jednání mezi politikem a dlouhá léta sloužícím a schopným úředníkem.
Ministr Červený a celá jeho strana Motoristů dávají najevo pohrdání ochranáři a národními parky. Pravděpodobně je chtějí prakticky zničit, k čemuž mají z ministerské pozice dobré šance. Bude za tím zčásti ideologie, protože jiný důvod lidé jako Filip Turek nebo Petr Macinka (kteří o přírodě, jejím fungování a její ochraně během svých kariér nic nemohli zjistit) mít nemohou.
Druhým důvodem může být zcela průzračný klientelismus, neboli pomáhání lidem, které známe. Za Motoristy se do sněmovny neúspěšně snažila dostat Klára Sovová, podnikatelka v oblasti pohostinství a provozovatelka Luční a Labské boudy, dvou slavných krkonošských hotelů. S národním parkem je v konfliktu a překáží jí v některých jejích podnikatelských záměrech, které jdou proti ochraně toho zbytku cenné přírody, který v Krkonoších zůstal.
Volbu nového ředitele má zcela v rukou ministr Červený. Je velmi pravděpodobné, že Motoristé tenhle nejcennější český národní park de facto zlikvidují a jeho nejcennější partie poničí kvůli touze několika lidí prodávat v tundře pivo a mít v ní pohodlnou asfaltku. Jak odhadují politologové, šanci politicky přežít tohle volební období mají Motoristi velmi nejistou. Obnovit národní parky bude práce na jednu generaci.
