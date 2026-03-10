0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Trumpova nečekaná válka
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Fotogalerie10. 3. 2026

Den lidových krojů v Poslanecké sněmovně

Sněmovnu v úterý ovládl folklor. Několik desítek poslanců dorazilo do dolní parlamentní komory v lidových krojích ze svých regionů. Akce nazvaná Den lidových krojů se konala potřetí. Letos ji doprovází výstava lidových krojů i ze Slovenska, Polska a z Maďarska. Poslanci se sešli ve Dvoraně v jedné z vedlejších sněmovních budov, kde výstavu zahájili. Následně se vydali průvodem přes Malostranské náměstí a Sněmovní ulicí slavnostním vchodem do hlavní sněmovní budovy. V sálu Státních aktů pak vystoupily taneční soubory z Česka, Slovenska, Polska a Maďarska. Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) se oblékl do kroje z Bystřice pod Hostýnem. Lidové kroje podle něho patří k národnímu dědictví. "I když je většina z nás už běžně nenosí, tak k nám prostě patří," řekl Okamura. Iniciátor Dne lidových krojů ve sněmovně, nynější předseda zahraničního výboru Radek Vondráček (ANO) podotkl, že letošní akce naplňuje motto Evropské unie o jednotě v růzností. "Naše kroje jsou symbolem našich kořenů, našich tradic naší identity," uvedl. "Náš národ není velký počtem lidí, není velký rozlohou země. Ale jsme obří, co se týče rozmanitosti, kultury, tradic i krojů," řekl ministr kultury Ota Klempíř (za Motoristy), jenž dorazil v kyjovském kroji. Akce podle něho setřela rozdíly mezi koalicí a opozicí, což je stav, který by měl podle ministra vydržel déle než jedno odpoledne.

Milan Jaroš
Den lidových krojů v Poslanecké sněmovně, 10.3. 2026 Autor: Milan Jaroš
Den lidových krojů v Poslanecké sněmovně, 10.3. 2026 Autor: Milan Jaroš
↓ INZERCE
Den lidových krojů v Poslanecké sněmovně, 10.3. 2026 Autor: Milan Jaroš
Den lidových krojů v Poslanecké sněmovně, 10.3. 2026 Autor: Milan Jaroš
Den lidových krojů v Poslanecké sněmovně, 10.3. 2026 Autor: Milan Jaroš
Den lidových krojů v Poslanecké sněmovně, 10.3. 2026 Autor: Milan Jaroš
Den lidových krojů v Poslanecké sněmovně, 10.3. 2026 Autor: Milan Jaroš
Den lidových krojů v Poslanecké sněmovně, 10.3. 2026 Autor: Milan Jaroš
Den lidových krojů v Poslanecké sněmovně, 10.3. 2026 Autor: Milan Jaroš
Den lidových krojů v Poslanecké sněmovně, 10.3. 2026 Autor: Milan Jaroš
Den lidových krojů v Poslanecké sněmovně, 10.3. 2026 Autor: Milan Jaroš
Den lidových krojů v Poslanecké sněmovně, 10.3. 2026 Autor: Milan Jaroš
Den lidových krojů v Poslanecké sněmovně, 10.3. 2026 Autor: Milan Jaroš
Den lidových krojů v Poslanecké sněmovně, 10.3. 2026 Autor: Milan Jaroš
Den lidových krojů v Poslanecké sněmovně, 10.3. 2026 Autor: Milan Jaroš
Den lidových krojů v Poslanecké sněmovně, 10.3. 2026 Autor: Milan Jaroš
Den lidových krojů v Poslanecké sněmovně, 10.3. 2026 Autor: Milan Jaroš
Den lidových krojů v Poslanecké sněmovně, 10.3. 2026 Autor: Milan Jaroš
Den lidových krojů v Poslanecké sněmovně, 10.3. 2026 Autor: Milan Jaroš
Den lidových krojů v Poslanecké sněmovně, 10.3. 2026 Autor: Milan Jaroš
Den lidových krojů v Poslanecké sněmovně, 10.3. 2026 Autor: Milan Jaroš
Den lidových krojů v Poslanecké sněmovně, 10.3. 2026 Autor: Milan Jaroš
Den lidových krojů v Poslanecké sněmovně, 10.3. 2026 Autor: Milan Jaroš
Den lidových krojů v Poslanecké sněmovně, 10.3. 2026 Autor: Milan Jaroš
Den lidových krojů v Poslanecké sněmovně, 10.3. 2026 Autor: Milan Jaroš
Den lidových krojů v Poslanecké sněmovně, 10.3. 2026 Autor: Milan Jaroš
Den lidových krojů v Poslanecké sněmovně, 10.3. 2026 Autor: Milan Jaroš
Den lidových krojů v Poslanecké sněmovně, 10.3. 2026 Autor: Milan Jaroš

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články