Ján Markoš: Když církevní autority podlézají politikům, dopadá to příšerně
Víra není výlučně soukromá záležitost, ale má také svůj společenský rozměr. Jak tedy nastavit vztahy mezi státní a církevní mocí tak, aby společně nevedly stát do katastrofy?
„Jsme poctěni, že před Tvou přítomností můžeme dnes podpírat ruce našeho prezidenta. Modlíme se, aby na prezidentovi spočívalo Tvé neustálé požehnání a přízeň. Modlíme se, aby nebeská moudrost zaplavila jeho mysl i srdce. Pane, Ty ho budeš vést v těchto náročných časech, kterým dnes čelíme. Modlíme se za Tvou milost a Tvou ochranu nad ním. Modlíme se za Tvou milost a Tvou přízeň nad našimi jednotkami a nad všemi muži a ženami, kteří a které slouží v armádě.“
Bílý dům už pod vedením Donalda Trumpa vyprodukoval mnoho krajně nevkusných mediálních výstupů. Vzpomeňme například video vytvořené pomocí AI, ve kterém prezident osobně pilotoval stíhačku, aby bombardoval demonstranty fekáliemi. Nebo jiné fiktivní video, podle kterého bude v Pásmu Gazy v budoucnu stát jeho pozlacená socha v nadživotní velikosti.
I v této hlučné konkurenci kýčovitých, nevkusných, narcistických (a fiktivních) mediálních výstupů však vyniká reálné video ze čtvrtka, na kterém se skupina křesťanských duchovních emotivně modlí za prezidenta. Donald Trump sedí na svém místě v Oválné pracovně, má zavřené oči a vypadá, jako by ho právě mumifikovali. Evangelikální pastoři na něj kladou ruce. Dotýkají se i navzájem, vytvářejíce živý řetěz. Většina má zavřené oči. Celý výjev působí jako cosi mezi spiritistickou seancí a včelím rojem, ve kterém včely za chladného rána vlastními těly chrání královnu.
Na první pohled samozřejmě vypadá takové setkání daleko kultivovaněji než zalévání davů hnojem. Odkaz, který daní duchovní vysílají americké veřejnosti, je však daleko hrozivější. Říkají: „Podporujeme Donalda Trumpa. Ba co víc, sám Bůh ho podporuje. Daruje mu požehnání i (nadlidskou) moudrost. Pokud se tedy americká vláda s prezidentem v čele v budoucnu dopustí něčeho, co bude vypadat jako zločin, vězte, že to nebude zločin. Trump koná v Božím jméně.“
