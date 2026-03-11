0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Trumpova nečekaná válka
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Rozhovor11. 3. 202611 minut

Pro umírající děti je důležité cítit, že ještě něco dokážou. Proto pro ně hrajeme divadlo

S herečkou Michaelou Váňovou o paliativním divadle Vlaštovka, významu veselých vzpomínek a překládání medicíny do jazyka dětství

Markéta Plíhalová

Když se řekne divadlo, představíme si herce na jevišti, diváky v hledišti a hru, která má začátek a konec. Vypadá takto i paliativní divadlo, jemuž se se svou organizací Vlaštovka věnujete?

Většinou tam není jeviště a hlediště, ale jsme společně v jednom prostoru. Paliativní divadlo je hodně interaktivní a specifické tím, že vychází z potřeb diváků, jimiž jsou nevyléčitelně nemocní pacienti, nejčastěji děti a jejich rodiny. Herec během hraní neustále vyhodnocuje, co se na straně diváka děje, a tomu představení uzpůsobuje. Děti jsou v různém stavu, během chvilky se jim může změnit nálada nebo energie. Paliativní divadlo má stejné cíle jako paliativní péče – tišit bolest, zvyšovat komfort, zlepšovat kvalitu života. Jako umělci v něm musíme trochu upozadit ego. Neříkat si, jak jsme dobří a jak jsme si to pěkně nazkoušeli, ale uzpůsobit všechno tomu, co se odehrává tady a teď, abychom pacienty co nejvíce podpořili.

Jak představení probíhá? Jste tam sama, nebo je herců víc? Máte s sebou nějaké kulisy?

↓ INZERCE

Představení máme několik. Každé vypadá trošku jinak, ale zatím vždycky hrajeme v jednom herci a pro jednoho pacienta s rodinou, aby to mohl být komorní zážitek v bezpečném prostředí. První představení, s nímž jsem začínala, Tam, kde končí oceán, využívá leporelo s různým prostředím a haptickými vjemy, loutku tučňáka a pár dalších rekvizit jako pírka nebo pytlíčky s vůněmi. Pak máme představení Soví snění s polootevřeným stanem, kam se pacient položí a kolem něj si může sednout jeho rodina. Stan se stává takovým projekčním plátnem – pomocí stínohry a světel vytváříme atmosféru bouřky, noříme se pod hladinu moře, rozsvěcíme noční oblohu. Využíváme také další smysly – něco voní, něco hraje, cinká, na něco si lze sáhnout. Zatím jsou naše inscenace takto jednoduché, aby se daly snadno převážet. Jako vlaštovky létáme do nemocnic a domovů, takže se snažíme, aby vše bylo co nejmenší a zároveň to mělo svou estetickou kvalitu.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články