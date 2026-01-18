Příliš mladý a drzý na Oscara? Timothée Chalamet rozjel kampaň, jejíž následky možná nedomyslel
Americké filmové ceny nabízejí po letech autenticky napínavý duel. Vítěz bude známý 15. března
Ve vždy nejistém oscarovém světě existuje letos jediná kategorie, na jejíhož vítěze, respektive vítězku by se dalo bez obav vsadit. Podle předpovědí má irská herečka Jessie Buckley více než pětadevadesátiprocentní šanci, že si 15. března odnese Oscara pro nejlepší herečku za transcendentní, fyzický výkon matky truchlící po smrti syna v shakespearovském dramatu Hamnet. Ostatní kategorie zůstávají otevřenější, byť v těch hlavních – nejlepší film a režie – se rozhoduje mezi dvěma snímky: politickým akčním thrillerem Jedna bitva za druhou a antirasistickým upírským muzikálem Hříšníci. Oscary tak po delší době přinášejí organický napínavý duel, z něhož může během večera vzejít nejedno překvapení a jenž může přitáhnout k ceremoniálu tolik potřebnou větší sledovanost.
Co do nominací jsou favoritem Hříšníci, hit u diváků i kritiků. Snímek Ryana Cooglera jich získal rekordních šestnáct. Ohledně vítězství v dílčích cenách předcházejících Oscarům a vnímaných jako ukazatel šancí na úspěch během oscarového večera je na tom ovšem lépe Jedna bitva za druhou (třináct nominací). Film Paula Thomase Andersona získal cenu kritiků, Zlatý glóbus a bodoval u režisérů, producentů, střihačů i scenáristů. A žádný snímek s touto kombinací vítězství zatím neodešel z oscarového pódia v kategorii nejlepší film s prázdnou.
Nicméně i Hříšníci vstoupili do posledního týdne před ceremoniálem s cenami v herecké kategorii, za střih nebo za scénář. Obecně se očekává, že se tyto dva filmy podělí o ceny za scénář – Oscara pro nejlepší převzatý scénář si odnese Jedna bitva za druhou a pro nejlepší původní scénář Hříšníci.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu
Mohlo by vás zajímat
Respekt ObchodPřejít do obchodu
Demonstrace Stojíme za kulturou
Stovky studentů uměleckých oborů a zástupců kultury ve středu na pražském Malostranském náměstí protestovaly proti plánovaným škrtům v rozpočtu ministerstva kultury. Akci Stojíme za kulturou! před jednáním poslanců o závěrečném, třetím čtení návrhu státní rozpočtu pro letošní rok svolali studenti uměleckých vysokých škol, kteří tu také vystoupili se svými projevy.