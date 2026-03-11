0:00
Fotogalerie11. 3. 2026

Demonstrace Stojíme za kulturou

Stovky studentů uměleckých oborů a zástupců kultury ve středu na pražském Malostranském náměstí protestovaly proti plánovaným škrtům v rozpočtu ministerstva kultury. Akci Stojíme za kulturou! před jednáním poslanců o závěrečném, třetím čtení návrhu státní rozpočtu pro letošní rok svolali studenti uměleckých vysokých škol, kteří tu také vystoupili se svými projevy.

Milan Jaroš
Demonstrace Stojíme za kulturou, 11.3. 2026, Praha Autor: Milan Jaroš
