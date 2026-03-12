Opoziční adept na polského premiéra slibuje normální Polsko. Národovecké, katolické a protiunijní
Garrigue: Pauza nad Tchaj-wanem - Česko a Maďarsko porušují právo EU - Írán se nevzdává
Dobrý den z Prahy a tak trochu z Varšavy,
mohl by být příštím premiérem Polska muž, který zastupuje radikální konzervativní křídlo PiS a je proti EU, obnovitelným zdrojům, Ukrajincům a potratům? Mohl – ukázal na něj totiž Jarosław Kaczyński. Proč se rozhodl jít právě tímto směrem? To se dočtete v textu Tomáše Brolíka.
