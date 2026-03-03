S Motoristy začínají škrty v národních parcích. Hrozí, že zvítězí podnikatelské zájmy nad ochranou přírody?
Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Tomášem Brolíkem
Výtah Respektu: Ministr životního prostředí Igor Červený z Motoristů tento týden oznámil odstoupení šéfa Krkonošského národního parku Robina Böhnische. Bez jakýchkoliv podrobností uvedl, že šlo o vzájemnou dohodu. Ředitelé dalších národních parků se však za Böhnische postavili, stejně jako Asociace ekologických organizací Zelený kruh nebo hnutí Duha, podle kterého tím ministr zahájil likvidaci národních parků. Ke konci ředitele KRNAP totiž došlo po oznámení o personálních i finančních škrtech v národních parcích. Co za sebou Böhnisch nechává? S jakými škrty musí národní parky počítat? Bude to pro ně likvidační? A jak k nim Motoristé přistupují? Dozvíte se ve čtvrteční epizodě od Tomáše Brolíka.
