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Rozhovor6. 8. 202612 minut

Hodnoty jsou v politice i kulturní diplomacii přítomné vždycky. Jen se teď možná změní

S bývalou ředitelkou Českých center Jitkou Pánek Jurkovou o okolnostech jejího odvolání ministrem Petrem Macinkou, o rozpočtových starostech i hodnotové diplomacii

Eva Soukeníková

Když v pátek 31. července ministr Macinka oznamoval, že k tomu samému dni vás odvolává z pozice generální ředitelky Českých center, jak dlouho předtím jste o tom věděla? 

Byla jsem informovaná panem ministrem asi týden dopředu. 

A informoval vás s nějakým jasným odůvodněním? 

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Ministr nemá povinnost zdůvodňovat odvolání nebo jmenování generálního ředitele nebo generální ředitelky Českých center. Ministr mi poslal dopis, ve kterém mi poděkoval za práci a sdělil, že ke konci července končím ve své funkci. V dopise nebyly uvedeny žádné důvody. 

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