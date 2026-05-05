Co jste zažívali, když vám bylo deset? Věda hledá klíč ke zdánlivě ztraceným vzpomínkám
Jednoduchým trikem výzkumníci přesvědčili dospělý mozek, že se ocitl zpět v dětském těle. Výsledkem byly jasnější vzpomínky na dětství
Pohnete hlavou a vaše tvář v „zrcadle“ zareaguje odpovídajícím způsobem. Něco ale nesedí: ta tvář vůbec neodpovídá vašemu věku, je to tvář dítěte. Zhruba takhle jste vypadal nebo vypadala před mnoha lety. A zrcadlo není zrcadlem, ale obrazovkou, na níž počítač vykresluje váš obličej snímaný kamerou a omlazený pomocí speciálního softwaru založeného na umělé inteligenci.
Cílem experimentu provedeného vědci z britské Univerzity Anglia Ruskin bylo zjistit, co se stane, když dospělý mozek přesvědčíte, že se ocitl zpátky v dětském těle. Probudí se v něm dávno zasuté vzpomínky? Výsledky publikované v časopise Scientific Reports ukázaly, že ano. Dobrovolníci, kteří takto na monitoru pozorovali vlastní omlazenou tvář, si vybavovali zážitky z dětského věku ostřeji a s více detaily než ti, jejichž obličej úpravami neprošel. „Když jsme tenkrát, bylo mi deset, jeli do Francie, stalo se to a to. Byl jsem tam s mámou. Strašně pršelo. A tak dále,“ přibližuje kognitivní neurovědkyně a šéfka výzkumného týmu Jane Aspell, jak vyprávění účastníků pokusu mohla vypadat.
„Naše paměť funguje jako puzzle: jakmile máte jeden dílek skládačky, nabídne vám další, který do něj zapadne,“ dodává Aspell s tím, že „dílkem puzzle“ byl v jejím experimentu právě pohled na vlastní omlazenou tvář. Svědčí to podle ní o provázanosti paměti se zbytkem těla a dává naději na vznik nových terapií, které otevřou cestu k dávno zasutým vzpomínkám.
Kromě toho tento překvapivý výzkum otevírá zásadní otázky: Do jaké míry si ukládáme do paměti kromě konkrétních vzpomínek i záznamy různých fyzických vjemů a nevědomých tělesných pochodů? Jaká je skutečná kapacita paměti a kde jsou hranice naší schopnosti mentálně cestovat zpět do minulosti?
