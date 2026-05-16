0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Ukrajina válku neprohraje
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
16. 5. 20264 minuty

Našli jsme šém  

Humanoidní roboti můžou být vrcholným, ale i posledním úspěchem lidstva

Martin Uhlíř

Pokušení je to odpradávna: už středověcí mystici dumali o tom, jak přivést na svět umělou bytost, golema – obdobu biblického Adama, pro nějž Bůh stvořil fungující tělo, ale ještě mu nevdechl duši. Pohled na nejroztodivnější současné roboty, produkty výzkumu rozbíhajícího se do mnoha směrů, naznačuje, že podobná vášeň je tu s námi dál: děsiví mechaničtí psi, pavouci s šesti nohama, hmyzí drony, robustní dvounozí obři metající kozelce nebo štíhlí, lidem podobní androidi jako by vykročili z laboratoře Viktora Frankensteina toužícího obhájit svou práci před učenou lékařskou společností.

Kromě vědecké zvědavosti a ctižádostivosti jsou hnacím motorem samozřejmě investice a vidina zisku. V poslední době se protnuly dvě důležité koleje, po nichž vývoj běží. Zapomeňte na neohrabané čtyřnohé robotické „osly“ vyvíjené před lety k tomu, aby nosili náklad americkým vojákům v Afghánistánu. Zápolili s nástrahami terénu, lomozili spalovacím motorem, a kdyby byli nasazeni v poli (nikdy k tomu nedošlo), spočívala by jejich bojová hodnota leda v tom, že by islamističtí ozbrojenci při jejich spatření nejspíš padli smíchy. Jejich dnešní potomci vybavení bateriemi a elektrickými motory v kloubech ale chodí po dvou nohách, podobají se lidem a udivují pozoruhodnou mrštností. Vojáci z nich v blízké době nebudou, dělníci zřejmě ano.

Druhou kolejí je totiž rychlý rozvoj umělé inteligence, která již rozumí světu a dokáže jej analyzovat. Současné velké jazykové modely, s nimiž komunikujeme prostřednictvím chatbotů, chápou, že jízdní kolo zpravidla nepatří do vany a že chceme-li naplnit myčku nádobím, musíme ji nejprve otevřít. Humanoidní, člověku podobní roboti díky vhledu umělé inteligence do fungování světa již zastanou nejjednodušší práci v továrnách, kam v posledních měsících pronikají nikoli už jen v rámci zkušebních projektů, ale i na komerčním základě. Otvírá se tu obrovský trh, který může svým objemem brzy předstihnout ten automobilový. Do poloviny století má dle prognóz pro lidstvo pracovat více než miliarda humanoidních robotů.

↓ INZERCE
Mohlo by vás zaujmout:

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články