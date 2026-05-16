Našli jsme šém
Humanoidní roboti můžou být vrcholným, ale i posledním úspěchem lidstva
Pokušení je to odpradávna: už středověcí mystici dumali o tom, jak přivést na svět umělou bytost, golema – obdobu biblického Adama, pro nějž Bůh stvořil fungující tělo, ale ještě mu nevdechl duši. Pohled na nejroztodivnější současné roboty, produkty výzkumu rozbíhajícího se do mnoha směrů, naznačuje, že podobná vášeň je tu s námi dál: děsiví mechaničtí psi, pavouci s šesti nohama, hmyzí drony, robustní dvounozí obři metající kozelce nebo štíhlí, lidem podobní androidi jako by vykročili z laboratoře Viktora Frankensteina toužícího obhájit svou práci před učenou lékařskou společností.
Kromě vědecké zvědavosti a ctižádostivosti jsou hnacím motorem samozřejmě investice a vidina zisku. V poslední době se protnuly dvě důležité koleje, po nichž vývoj běží. Zapomeňte na neohrabané čtyřnohé robotické „osly“ vyvíjené před lety k tomu, aby nosili náklad americkým vojákům v Afghánistánu. Zápolili s nástrahami terénu, lomozili spalovacím motorem, a kdyby byli nasazeni v poli (nikdy k tomu nedošlo), spočívala by jejich bojová hodnota leda v tom, že by islamističtí ozbrojenci při jejich spatření nejspíš padli smíchy. Jejich dnešní potomci vybavení bateriemi a elektrickými motory v kloubech ale chodí po dvou nohách, podobají se lidem a udivují pozoruhodnou mrštností. Vojáci z nich v blízké době nebudou, dělníci zřejmě ano.
Druhou kolejí je totiž rychlý rozvoj umělé inteligence, která již rozumí světu a dokáže jej analyzovat. Současné velké jazykové modely, s nimiž komunikujeme prostřednictvím chatbotů, chápou, že jízdní kolo zpravidla nepatří do vany a že chceme-li naplnit myčku nádobím, musíme ji nejprve otevřít. Humanoidní, člověku podobní roboti díky vhledu umělé inteligence do fungování světa již zastanou nejjednodušší práci v továrnách, kam v posledních měsících pronikají nikoli už jen v rámci zkušebních projektů, ale i na komerčním základě. Otvírá se tu obrovský trh, který může svým objemem brzy předstihnout ten automobilový. Do poloviny století má dle prognóz pro lidstvo pracovat více než miliarda humanoidních robotů.
