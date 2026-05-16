Nikdo nechce být arogantní idiot, říká lektor nenásilné komunikace
Rozhovor s Petrem Holíkem o odvaze pojmenovat vlastní pocity i o tom, proč nás konflikt nemusí rozdělovat
Česká společnost je čím dál víc rozdělená. Napětí mezi lidmi však nevzniká jen kvůli rozdílným politickým názorům, ale i kvůli zdánlivě obyčejným neshodám. Mnozí se konfliktům raději vyhýbají, jenže právě to může vést k většímu odcizení. Jak spolu mluvit, když se neshodneme, a přitom si zachovat blízkost? Petr Holík z Institutu nenásilné komunikace v rozhovoru vysvětluje, proč klíčem k porozumění není mlčení nebo ustupování, ale schopnost pojmenovat, co se v nás skutečně odehrává. A že právě konflikt má potenciál naše vztahy posílit.
Již dvanáct let se věnujete nenásilné komunikaci. Co si pod ní můžeme představit?
Nenásilná komunikace je způsob, jak mluvit a naslouchat tak, aby se lidé navzájem víc chápali a méně se zraňovali. Vychází z myšlenky, že za vším, co říkáme a děláme, jsou vždy nějaké potřeby – třeba aby nás druzí respektovali, abychom se cítili v bezpečí nebo abychom spolupracovali. Nenásilná komunikace říká, že tyto potřeby jsou univerzální – všichni lidé je mají společné. Právě v rovině potřeb se dá mnohem snáz s druhými empatizovat a během konverzace si porozumět než v rovině názorů.
Místo rychlého hodnocení „to je blbec“, obviňování druhých nebo obrany ve smyslu „já za to nemůžu“ se snažíme pojmenovat, co se v nás skutečně odehrává – co cítíme, jaké potřeby jsou ve hře a o co bychom chtěli druhého požádat. Nenásilná komunikace jednoduše pomáhá lidem efektivněji zvládat konflikty v každodenních situacích, hledat řešení, která berou v potaz potřeby všech zúčastněných, a vytvářet vztahy, ve kterých je víc důvěry a spolupráce.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu