Náborový klip MTV, reklama na válku, popkulturní extáze. Před čtyřiceti lety vzlétl Top Gun
Není to nejlepší film osmdesátých let, ale dokonalý snímek pro dobu, v níž vznikl
Ze čtyřiadvacetiletého Toma Cruise udělal největší hollywoodskou hvězdu. A Quentina Tarantina strhl v roce 1994 ve filmu Vyspi se se mnou k dnes už legendární popkulturní interpretaci. Režisér jej s vyřídilkou sobě vlastní vyložil jako příběh o potlačované homosexualitě dvou hlavních soupeřících postav.
Může to znít jako za vlasy přitažené tvrzení, ale mnozí si ze snímku Top Gun, od jehož americké premiéry uplynulo v polovině května čtyřicet let, s postupujícím časem pamatují právě hlavně voyeuristicky pojatou scénu, v níž do půl těla svlečení, zpocení, svalnatí mladí muži hrají plážový volejbal.
Tarantinovu výkladu nahrává i vzájemné, homoerotickým napětím prostoupené poměřování dvou konkurentů o titul nejlepšího pilota bojových stíhaček na vojenské akademii – Mavericka v podání Cruise a Icemana, kterého hrál Val Kilmer. Stejně jako nepříliš přesvědčivá romance hlavního hrdiny s ministerskou instruktorkou i scény ze sprch. Pro někoho tak dnes Top Gun představuje gay klasiku, která muže naučila, že je v pořádku rád se dívat na jiné muže.
Tohle čtení nebylo na pořadu dne v době premiéry, nicméně už tehdy snímek představoval pro různé lidi různé věci: reklamu na válku a americkou armádu, ukázkovou studenoválečnou propagandu ve službách pravicové politiky prezidenta Ronalda Reagana i jeden z vrcholů nové filmové estetiky spojující reklamu a hudební videoklipy MTV. Hlavně je však koncentrátem potěšení z doby před všudypřítomnou ironií.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu