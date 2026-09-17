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Česko17. 9. 202611 minut

Může se Česko proinvestovat z dluhů? Pět postřehů ke státnímu rozpočtu

Návrh finančního plánu země pro příští rok prozrazuje o vládě řadu věcí

Filip Zelenka
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Ačkoli vládní strany ještě o konečné podobě návrhu státního rozpočtu na rok 2027 jednají, je zřejmé, že k žádným razantním změnám už nedojde. Z vyjádření koaličních politiků vyplývá, že schodek by mohl klesnout z původně navržených 389 miliard pouze o jednotky miliard korun. Vláda složená z hnutí ANO, SPD a Motoristů sobě jedná spíše o kosmetických změnách, které podobou finančního plánu navrženého ministryní financí za ANO Alenou Schillerovou zásadně neovlivní. Jde přitom o první státní rozpočet, na kterém se podílela výhradně vláda Andreje Babiše, a měl by tak být věrným zrcadlem priorit a plánů současné vládnoucí garnitury. Díky tomu je možné z návrhu vyčíst, jakým směrem se Babišův kabinet vydá.

Podle oslovených ekonomů se návrh na papíře na řadě míst míjí s tím, co tvrdí vládní představitelé na veřejnosti, zejména v otázce, zda mohou vyšší výdaje a investice státu v dlouhodobém horizontu vést ke snižování schodků státních rozpočtů. O státním rozpočtu Respekt hovořil s ekonomem Vítem Hradilem ze společnosti Investika a Martinem Janíčkem, který analyzuje ekonomická rizika pro energetickou společnost MND a vyučuje na Vysoké škole ekonomické.

1/ Jakou ekonomickou politiku razí vláda?

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Andrej Babiš vstupoval do politiky s hnutím ANO jako s pravicovým politickým subjektem, mezi jeho hlavní sliby patřil záměr dosahovat vyrovnaných rozpočtů, snížit DPH a další daně nebo boj proti zneužívání sociálních dávek. Během vlády se sociálními demokraty postupně ale převzal jejich voliče a částečně i program, v dnešní době tak voličům slibuje zejména štědré navyšování důchodů, posilování daňových výjimek, hlavně pro rodiny s dětmi, nebo přisypání peněz do platů státních zaměstnanců.

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