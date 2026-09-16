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Společnost16. 9. 202611 minut

Ani rozpusta, ani robusta. Jak se Česko stalo velmocí výběrové kávy

Hustotou prémiových kaváren překonáváme i Německo. Už je nenavštěvují jen pražští hipsteři, pevně se usadily i na malých městech

Clara Zanga
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Na první pohled se nezdá, že se ve sklepě rodinného domu v severočeských Litoměřicích rodí káva světové úrovně. Strohá místnost, dvě pražičky, počítač a trochu nečekaná rekvizita – klavír, na který si majitel podniku Michal Ptáček rád tu a tam zahraje. Začínal metodou pokus omyl a v průběhu let se vypracoval tak, že před necelým rokem získal jeho Zoban stříbrnou medaili na soutěži Global Coffee Awards ve francouzském Bordeaux, kde uspěl v kategorii jednodruhové kávy na filtr.

Ptáček v Litoměřicích provozuje i malý espresso bar, kde je jen jeden stoleček – většina zákazníků si odnáší kávu s sebou. Kavárník zrovna očekává odpolední špičku, kdy si lidé chtějí dát dobrou kávu po obědě, a přiznává, že už delší dobu uvažuje o tom, že si ve větších prostorech otevře standardní kavárnu. „Poslední dobou pozoruju, že někteří už tu frontu venku prostě nevystojí,“ říká.

Ještě před deseti lety by byl podnik s kávou světové úrovně na malém městě úplným zjevením a pravděpodobně by se ani neuživil. Tradovalo se, že Češi si nejraději dají domácího turka nebo rozpustnou kávu. Nepoznají rozdíl mezi espressem a lungem a podivují se, proč dostali tak malý šálek, a kyselá, světle pražená káva jim prostě nechutná. Teď je všechno jinak. „Každý Lanškroun má svou kavárnu holešovického standardu,“ sdílí svůj oblíbený bonmot Lukáš Hejlík, jeden z popularizátorů výběrové kávy, který v roce 2013 začal rozvíjet svou Gastromapu s tipy na místa po celé republice, kde si dát dobré jídlo a kvalitní kávu.

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Tehdy fajnšmekři vzhlíželi hlavně k berlínské nebo londýnské scéně. Teď je vše jinak a dokládá to pohled na statistiky platformy European Coffee Trip, která mapuje kavárny s výběrovou kávou. Česko má bezkonkurenčně nejvíce podniků s kávou špičkové kvality ze všech sledovaných zemí: 827. Ve vzývaném Německu jich je 613. Jednou z velmocí jsme také v počtu prémiových pražíren, byť v této kategorii nás předeženou zmiňovaná Velká Británie a Německo. Česko je navíc specifické tím, že kavárny s nejvyšší kvalitou zrn se rozšířily i na malé obce nebo do výletních míst.

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