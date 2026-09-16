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16. 9. 20262 minuty

I krátká cesta je cíl

Vzkaz z Respektu: Co všechno od blízkých i trochu vzdálených sousedů vám přinášíme

Tomáš Brolík

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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

schválně vám posílám dnešní vzkaz trochu později, to abych držel formu - minulý vzkaz jsem poslal z maďarského městečka Paks, tenhle posílám těsně předtím, než vyrazím do Varšavy. A to proto, že co se týče zemí blízko nás, jezdíme do nich hodně. Zdaleka nejen já.

Balkán je blízko a kolegyně Magdaléna Fajtová tam strávila několik horkých dní. Srbsko tam s velkou slávou pohřbívalo válečného zločince Ratka Mladiće, a země tak do světa o sobě vyslala jistou zprávu. Jak to ve dnech pohřbu v Bělehradě vypadalo, a co se honilo hlavou zbytku země, která nad vrahem ze Srebrenice netruchlila, o tom Magda napsala ve své skvělé reportáži. A ze Srebrenice, kde Mladić vstoupil svým zločinným způsobem do dějin, vám přinesla zprávu loni.

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Německo, to je ještě blíž, a Tomáš Lindner tam teď strávil skoro týdny, hlavně kvůli volbám v Sasku-Anhaltsku, kde drtivě zvítězila AfD. Tomáš přinesl několik strhujících reportáží a obrazů. Z kampaně, která AfD dovedla k vítězství. Nebo z města, které východoněmecký životní pocit ztělesňuje.

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