Srebrenica je dnes pusté město, které ničím nepřipomíná kdysi oblíbené lázně

Jmenuje se Nurija a v červenci 1995 mu bylo 11 let. „Máma mě tehdy schovala pod sukní. Jinak by mě taky zabili. Na tomhle hřbitově mám celou rodinu. Včetně táty. Jsem na něj hrdý. Zemřel jako muž,“ říká Nurija, který už několik let žije s rodinou ve Spojených státech. Nurijova sestra se necítí dobře a rodina tak odchází pryč.