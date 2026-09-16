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Zahraničí16. 9. 20267 minut

Hútijové otevřeli druhou frontu války v Íránu 

Zatímco Teherán drží kontrolu nad Hormuzem, jeho jemenští spojenci se zmocnili dalšího uzlu světové ekonomiky

Tomáš Lindner

Válka v Íránu. Vše o tématu ➡️

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Před několika lety by tato událost z posledních dní plnila titulní strany novin a schylovalo by se asi k západní vojenské intervenci. Neděje se to jen kvůli šířící se otupělosti a zahlcenosti, které jsou důsledkem spousty současně probíhajících válek a krizí.

Islamistická milice, která drží rozsáhlé oblasti v severním a východním Jemenu, totiž v bleskové ofenzivě proti milicím podporujícím mezinárodně uznávanou jemenskou vládu dobyla téměř celou východní část jemenského pobřeží, kolem něhož obchodní lodě a tankery vplouvají do Rudého moře a poté Suezským průplavem dál do Evropy.

Na nejužším místě, v průlivu Báb-al-Mandab, je moře široké jen dvacet kilometrů. Hútíjové, jak se milici podle jména jejich vůdčího klanu říká, obsadili i ostrov ležící uprostřed této úžiny. Na ostřelování proplouvajících plavidel jim v podstatě stačí pálit ze starých zbraní, které před lety vykradli ze skladů jemenské armády. 

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Jestli tedy Íránské revoluční gardy pomocí dronů dokázaly letos víceméně utěsnit plavbu, zvláště vývoz ropy, skrze Hormuzský průliv, tak Hútíjové mohou nyní uzavřít i druhý ústřední uzel energetické mapy Blízkého východu. S potenciálně dalekosáhlými důsledky pro světovou ekonomiku, vývoj války mezi USA a Íránem i pro budoucnost Blízkého východu.

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