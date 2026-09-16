Hútijové otevřeli druhou frontu války v Íránu
Zatímco Teherán drží kontrolu nad Hormuzem, jeho jemenští spojenci se zmocnili dalšího uzlu světové ekonomiky
Před několika lety by tato událost z posledních dní plnila titulní strany novin a schylovalo by se asi k západní vojenské intervenci. Neděje se to jen kvůli šířící se otupělosti a zahlcenosti, které jsou důsledkem spousty současně probíhajících válek a krizí.
Islamistická milice, která drží rozsáhlé oblasti v severním a východním Jemenu, totiž v bleskové ofenzivě proti milicím podporujícím mezinárodně uznávanou jemenskou vládu dobyla téměř celou východní část jemenského pobřeží, kolem něhož obchodní lodě a tankery vplouvají do Rudého moře a poté Suezským průplavem dál do Evropy.
Na nejužším místě, v průlivu Báb-al-Mandab, je moře široké jen dvacet kilometrů. Hútíjové, jak se milici podle jména jejich vůdčího klanu říká, obsadili i ostrov ležící uprostřed této úžiny. Na ostřelování proplouvajících plavidel jim v podstatě stačí pálit ze starých zbraní, které před lety vykradli ze skladů jemenské armády.
Jestli tedy Íránské revoluční gardy pomocí dronů dokázaly letos víceméně utěsnit plavbu, zvláště vývoz ropy, skrze Hormuzský průliv, tak Hútíjové mohou nyní uzavřít i druhý ústřední uzel energetické mapy Blízkého východu. S potenciálně dalekosáhlými důsledky pro světovou ekonomiku, vývoj války mezi USA a Íránem i pro budoucnost Blízkého východu.
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