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Česko15. 9. 202621 minut

Charta 77 není mrtvým broukem

Anketa, 1. část: Její texty a aktivity jsou zapotřebí i v dnešním světě, do něhož se vrací politická zvůle

Jaroslav Spurný
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V lednu příštího roku uplyne padesát let od zveřejnění základního Prohlášení Charty 77. Respekt požádal dvanáct českých osobností napříč generacemi o text, který by odpověděl na otázku, zda aktivity a texty Charty 77 mají šanci oslovit současnost. Jestli mohou být společnosti prospěšné v dnešním nevyzpytatelném světě, v němž sílí nacionalismus a autoritářství a hrozí rozpad společenství, která byla dlouhá desetiletí zárukou bezpečnosti a míru. Texty oslovených osobností jsou součástí seriálu Respektu k výročí Charty 77 a nyní zveřejňujeme prvních šest z nich.

Jiří Přibáň, soudce Ústavního soudu:

Charta 77 je manifest upozorňující na propast mezi literou zákona a politickou realitou, tedy mezi tím, co se někdy označuje jako právo v knihách a živé právo. Málokteré prohlášení dovolávající se základních práv začíná odkazem na Sbírku zákonů, aby vzápětí ukázalo, že tyto texty jsou mrtvou literou v kontextu, ve kterém vládne politická zvůle. V tom spočívá neustálá etická, politická a myšlenková inspirace Charty 77.

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Zatímco sociologové hovoří o rozdílu mezi psaným a živým právem, filozofové mají ve větší oblibě rozdíl mezi literou a duchem zákona, protože v něm se mimo jiné ukazuje, jak snadno se ze ctěného ducha mohou stát zrádné přízraky. A Charta 77 je dodnes inspirativní právě proto, jak přesvědčivě, jasně, a přitom mírně a civilizovaně dokázala tyto přízraky pojmenovat.

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