Bojovali za Izrael. Nyní tito generálové jako hlavní hrozbu vidí „židovský terorismus“
Roste počet bývalých vysoce postavených vojáků, zpravodajců a politiků, kteří obviňují vlastní zemi a vlastní vládu z etnických čistek na Západním břehu
Generálmajor Ejal Ben Reʼuven celý svůj život strávil bojem za Izrael. Přežil arabsko-izraelskou válku v roce 1973, kdy byla téměř zdecimována jeho četa. Později velel divizi na Západním břehu Jordánu a během války proti Hizballáhu v roce 2006 vedl izraelské pozemní síly.
V posledních měsících se na Izraelem okupovaný Západní břeh vrátil. Společně s dalšími penzionovanými generály a bývalými izraelskými představiteli, jako je on sám, projížděl celou oblasti. Procházel zbytky palestinské školy, kterou vyrabovali izraelští osadníci, a naslouchal palestinským pastevcům a zemědělcům, kteří mu popisovali, jak je osadníci mučili a zabavovali jim dobytek i půdu.
Generál Ben-Reʼuven nyní přiznává, že na rizika, kterým Izrael v současnosti čelí, má zcela jiný pohled. „To, co tu osadníci dělají, je tou skutečnou hrozbou pro Izrael,“ řekl se slzami v očích. „Dělá mi to větší starosti než Írán, Gaza nebo Libanon.“
Stejně rozhořčení jsou i další bývalí vysoce postavení izraelští představitelé, kteří s ním Západní břeh navštívili. „Jde, jednoduše řečeno, o etnické čistky,“ řekl o útocích izraelských osadníků na Palestince na Západním břehu Efrajim Sne, brigádní generál v penzi a bývalý ministr zdravotnictví.
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