Daniel Hůle: Zrušení dotací soukromým školám zvýší konkurenci a cenu přípravy na testy
Babišovo řešení problému nic nevyřeší a nové problémy přidělá
Andrej Babiš přišel s dalším jednoduchým řešením problému, který je složitý hlavně proto, že ho politici léta neřešili. Zrušme Cermat. A přestaňme financovat soukromé a církevní školy. Přijímací peklo bude pryč.
Nebude.
Testy Cermatu jsou často špatné. Mnohdy neověřují jen to, co se děti naučily na základní škole, a vytvořily obrovský byznys přípravných kurzů. Jenže Cermat není příčinou problému. Je jeho symptomem.
Jeho skutečným úkolem je totiž vyřešit neřešitelné: vybrat z velkého počtu dětí menší počet těch, pro které máme místo bez ohledu na počty dětí v daném ročníku. Kdyby byly testy snadnější, uspělo by více dětí s podobným výsledkem. A stejně by bylo nutné rozhodnout, koho přijmout a koho odmítnout.
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