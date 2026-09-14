Polovina rodičů musí dětem pomáhat s domácími úkoly
Jen čtyři procenta žáků nedostávají žádnou práci na doma
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Září je v plném proudu a s ním – k nechuti mnoha školáků a jejich rodičů – také psaní domácích úkolů. Jak ukazuje čerstvé šetření výzkumné agentury NMS Market Research, samostatně zvládá úkoly 46 procent žáků. Takřka stejně velká část dětí (45 procent) potřebuje pomoc rodičů. Čtyřem procentům pomáhají sourozenci a další čtyři procenta žádné úkoly nedostávají.
V rodinách, kde děti potřebují s domácími úkoly pomoci, se čtvrtina rodičů shoduje, že to pro ně představuje jednu z největších výzev všedních dní. A bezmála třetina z nich má za to, že jejich děti dostávají práce na doma příliš mnoho.
Naopak 64 procent rodičů z celkové tisícovky dotázaných – tedy ať už u úkolů asistují, nebo ne – má za to, že školáci jich dostávají „tak akorát“. Za stinné stránky domácích úkolů přitom respondenti označovali časovou náročnost a také fakt, že děti jsou z nich unavené a ve stresu.
„Nutnost děti vzdělávat mimo školní lavice přináší ještě další problém. Část rodičů si s domácími úlohami mnohdy jednoduše neví rady,“ dodává za agenturu NMS Lucie Režná s tím, že ne každý rodič si může dovolit zaplatit v takovém případě dítěti doučování.
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