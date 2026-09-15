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15. 9. 202611 minut

Martin M. Šimečka: Idyla v Suvalském koridoru

Právě existenciální zkušenost pobytu na periferii vás nutí být neustále ve střehu a uvědomovat si význam pojmů svoboda a pravda jako něco hmatatelného

Martin M. Šimečka
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Denník N
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Toto území na severovýchodě Polska je kritické pro celé Pobaltí, ale v srpnu zde vládl klid a konalo se tu sympozium.

Na pahorku nad hlubokým jezerem s průzračnou vodou stojí vila, ve které zamlada trávil prázdniny velký polský básník Czeslaw Miłosz. Nyní zde tráví část léta americký pár historiků Timothy Snyder a Marci Shore se svými dvěma dětmi.

Na protějším břehu jezera na východě už je Litva, jen o kousek dál na jih Bělorusko, na sever zase ruský Kaliningrad. Toto je tzv. Suvalský koridor. Kdyby ho Rusové napadli, odříznou Litvu a celé Pobaltí od Polska a od Evropy.

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Zvlněná krajina má severskou přírodu, břízy, borovice, louky, jezera, losy a vlky, protíná ji hustá síť pískových cest, při kterých jsou rozesety domy a stodoly polských farmářů nebo letní sídla lidí z Varšavy.

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