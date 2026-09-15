Ukazuje se, že Maďarům gayové vadí mnohem méně, než Viktor Orbán tvrdil
Vláda Pétera Magyara poprvé sáhla na takzvaně citlivé téma
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Péter Magyar už vládne Maďarsku čtyři měsíce a vládne mu pevnou rukou. Jinak to být nemůže, když má téměř absolutní kontrolu nad stranou, která má naprostou kontrolu nad parlamentem a vládou – a Maďarsko je spokojené. Magyarova strana Tisza po svém drtivém dubnovém vítězství stále ještě sílí, dnes by podle průzkumů dostala něco nad šedesát procent hlasů. Magyarův volič zatím nemá důvod být znepokojený. Vláda plní své sliby, případně ještě není důvod ji podezřívat, že se s nimi nadmíru loudá.
Lži a propaganda ze státních médií zmizely. Klíčový úřad, který má napravit ty největší korupční křivdy, skutečně vzniká. Servilnost vůči Rusku a Číně je pryč a evropské peníze za zmrazených fondů přitekly. Magyar ani jeho lidé neudělali žádnou velkou chybu ani nedali najevo, že by jim takřka absolutní moc stoupla do hlavy.
Přichází čas na první experiment – zjistit, zda průměrný Maďar skutečně tak nesnáší homosexuály, jak si Viktor Orbán myslel nebo tvrdil. Magyarova vláda mění zákon o ochraně dětí a škrtá z něho pasáž, která zapovídala „veřejnou propagaci homosexuality“, velmi gumovou a rozhodně proti gayům a lesbám namířenou formulaci.
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