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Politika15. 9. 20268 minut

Klid před bouří, nebo se vláda doopravdy usmiřuje s prezidentem?

Babiš po několika měsících dorazil za Pavlem a navenek uklidňuje vztahy. Zároveň chce koalice Hradu snížit rozpočet

Kristýna Jelínková
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Po několikaměsíční odmlce v pondělí odpoledne zamířil premiér za prezidentem na Hrad. Minimálně na televizních obrazovkách a z reakcí Petra Pavla i Andreje Babiše to vypadalo, že zakopali válečnou sekyru a napjaté vztahy jsou už minulostí. Zatímco ještě v červenci premiér tvrdil, že neví, co by měl s prezidentem řešit, teď spolu jednali podruhé v rozmezí tří týdnů. Je to však spíš další krok v taktické bitvě než příběh o usmiřování. Ve hře je dokonce to, že se prezident kvůli zákonu z dílny vládní koalice znovu obrátí na Ústavní soud.

Už je čas

Za zavřenými dveřmi spolu Babiš a Pavel v pondělí mluvili necelou hodinu. Jak popisují zdroje redakce, šlo po čase opět o velmi standardní schůzku. Babiš sám uvedl, že probrali plánované zahraniční cesty, situaci ve světě (včetně voleb, kyberhrozeb či budoucnosti V4), ale také některé zákony, u kterých chybí už jen podpis prezidenta.

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Hrad pak v tiskové zprávě doplnil, že se „oba politici shodli na důležitosti koordinace zahraniční politiky mezi rezorty a institucemi a na potřebě sdílení informací a především výstupů z jednání, zejména ze strany ministerstva zahraničních věcí“. Jinými slovy prezident očekává, že premiér bude apelovat na ministra zahraničí Petra Macinku, aby obnovil zasílání zápisů z jednání na Hrad.

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