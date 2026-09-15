Klid před bouří, nebo se vláda doopravdy usmiřuje s prezidentem?
Babiš po několika měsících dorazil za Pavlem a navenek uklidňuje vztahy. Zároveň chce koalice Hradu snížit rozpočet
Po několikaměsíční odmlce v pondělí odpoledne zamířil premiér za prezidentem na Hrad. Minimálně na televizních obrazovkách a z reakcí Petra Pavla i Andreje Babiše to vypadalo, že zakopali válečnou sekyru a napjaté vztahy jsou už minulostí. Zatímco ještě v červenci premiér tvrdil, že neví, co by měl s prezidentem řešit, teď spolu jednali podruhé v rozmezí tří týdnů. Je to však spíš další krok v taktické bitvě než příběh o usmiřování. Ve hře je dokonce to, že se prezident kvůli zákonu z dílny vládní koalice znovu obrátí na Ústavní soud.
Už je čas
Za zavřenými dveřmi spolu Babiš a Pavel v pondělí mluvili necelou hodinu. Jak popisují zdroje redakce, šlo po čase opět o velmi standardní schůzku. Babiš sám uvedl, že probrali plánované zahraniční cesty, situaci ve světě (včetně voleb, kyberhrozeb či budoucnosti V4), ale také některé zákony, u kterých chybí už jen podpis prezidenta.
Hrad pak v tiskové zprávě doplnil, že se „oba politici shodli na důležitosti koordinace zahraniční politiky mezi rezorty a institucemi a na potřebě sdílení informací a především výstupů z jednání, zejména ze strany ministerstva zahraničních věcí“. Jinými slovy prezident očekává, že premiér bude apelovat na ministra zahraničí Petra Macinku, aby obnovil zasílání zápisů z jednání na Hrad.
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